Lo “Scarabocchio” compie 20 anni: grande festa all’asilo nido con bambini e genitori

Spegne venti candeline il nido Lo Scarabocchio di Civitella Paganico, gestito dallo scorso settembre dalla società cooperativa Giocolare, aderente al Consorzio Co&So e che festeggia le famiglie, le educatrici e lo storico gruppo di lavoro con una giornata dedicata alle novità educative e ovviamente ai bambini, condivisa con l’amministrazione comunale.

Per sabato 14 aprile dalle 9, nell’aula magna delle scuole medie statali di Civitella Paganico, è in programma il convegno: “Promuovere la cultura per l’infanzia in una prospettiva 0-6: confronti, riflessioni e voci dal territorio“, organizzato in collaborazione con il Gruppo toscano Nidi e Infanzia.

Dopo i saluti dei rappresentanti del Comune di Civitella Paganico, introdurrà la mattinata Claudia Calafati, direttore dell’Area educazione di CO&SO. Ci sarà spazio per parlare dei percorsi di continuità nell’esperienza dell’istituto comprensivo di Civitella Paganico, della storia e dei progetti del nido Scarabocchio, per aprire un confronto con le famiglie e ascoltare le testimonianze dei genitori dei bambini che hanno frequentato il nido.

“I percorsi di continuità educativa sono già una realtà a Civitella Paganico – commenta Riccardo Fantaccini, Responsabile area educazione della cooperativa Giocolare –: lo stesso edificio del nido Scarabocchio ospita anche la scuola dell’infanzia statale, la collaborazione tra le due strutture è molto stretta, ecco perché parlare della novità della riforma 0-6 in questo contesto è tanto più appropriato”.

Il pomeriggio di sabato 14 aprile, che si svolgerà presso la “casina” e gli adiacenti giardini di Paganico, sarà poi dedicato ai bambini, animazione, laboratori e merende saranno offerti ai piccoli che avranno il compito di spegnere le candeline sulla grande torta confezionata per l’occasione.

“Siamo nel primo anno di gestione dello storico nido Lo Scarabocchio di Civitella Paganico capace di accogliere 30 bambini, tra i 3 e i 36 mesi, che può contare su un gruppo di lavoro consolidato, formato da quattro educatrici e due operatrici ausiliarie – spiega Calafati – Tra le novità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del nido segnaliamo l’organizzazione di un incontro sul tema delle ‘emozioni’ con le famiglie e il corso di formazione per tutti gli educatori dei nidi gestiti da Giocolare dedicato alla cura degli spazi“.

La società cooperativa sociale Giocolare è stata costituita nel 1989 per la sperimentazione di percorsi di progettazione e gestione di servizi da parte del mondo privato e per rispondere alla forte domanda di servizi per la prima infanzia presente inizialmente in Valdisieve ed è cresciuta investendo in nidi d’infanzia privati e convenzionati in altre parti della Toscana. Nel Grossetano Giocolare gestisce dal 2013 servizi educativi ad Albinia e Orbetello, da settembre 2017 il nido di Civitella Paganico Lo Scarabocchio, da gennaio 2018 nidi e scuole dell’infanzia di Grosseto.