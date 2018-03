Politiche, Rossi: “A Grosseto voti triplicati rispetto al 2013, ringrazio gli elettori”

Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Senato nella circoscrizione Toscana 2, commenta il risultato elettorale.

“Innanzitutto vorrei rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento a tutti gli elettori della nostra circoscrizione che hanno riposto la fiducia in Fratelli d’Italia – dichiara Rossi -. Se penso che nel 2013, solo appena cinque anni fa, il nostro partito era nella mia città di Grosseto appena al 2,6 per cento, mi vengono i brividi nel vedere i numeri del clamoroso successo ottenuto oggi con l’attuale risultato delle politiche, dove il nostro partito ha ottenuto uno storico risultato, arrivando al 7,40 per cento e quasi triplicando i consensi elettorali rispetto alle passate politiche. Un risultato che ci vede in forte crescita oltre che in città, anche in tutta la nostra provincia. Il risultato di Grosseto, ampiamente sopra la media nazionale del nostro partito, premia il lavoro politico dei tanti militanti e di buona amministrazione locale svolto nella nostra provincia dai consiglieri e assessori comunali che abbiamo sul territorio”.

“Il risultato riportato in provincia dal partito deve essere interpretato come un grande salto di qualità e un segnale positivo e di crescita, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che ci vedranno impegnati nella prossima primavera, assieme a tutto il centrodestra, per il rinnovo di alcune amministrazioni locali, dove siamo pronti anche a proporre alcuni nostri candidati a sindaco – termina Rossi -. Facciamo pubblicamente i complimenti a Elisabetta Ripani, Mario Lolini e Roberto Berardi, tre persone valide che sicuramente sapranno portare in Parlamento le istanze della terra e di tutti i maremmani”.