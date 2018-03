Primi giorni da deputata per Elisabetta Ripani: “Già al lavoro per tutelare la Maremma”

“In questi giorni ho iniziato il mio percorso da parlamentare“.

A dichiararlo è Elisabetta Ripani, neo deputata grossetana di Forza Italia.

“Mercoledì ho incontrato a Montecitorio, nella sala Regina, il presidente Silvio Berlusconi assieme ai colleghi neoeletti di Forza Italia, alla Camera e al Senato: è stata l’occasione per conoscerci e definire i progetti del nostro partito per consentire all’Italia di tornare a crescere e uscire dall’immobilità in cui i Governi di centrosinistra l’hanno costretta in questi ultimi anni – spiega Elisabetta Ripani -. Nel corso della riunione ho avuto modo di parlare di fronte a tutti i miei colleghi, tra cui nove parlamentari toscani guidati dal nostro capogruppo regionale Stefano Mugnai: non ho avuto timore di dire quello che penso, perché la mia giovane età, come ho sempre detto in campagna elettorale, mi dà la forza e l’entusiasmo per affrontare questo percorso politico durante il quale imparerò da chi ha più esperienza di me, ma nel contempo avrò ben chiari i miei obiettivi“.

“Punti centrali del mio mandato saranno sempre la mia Grosseto, la Maremma e la Toscana – continua la deputata -. Gli interessi dei territori che mi hanno eletta saranno i miei interessi, non perderò mai di vista la mia città e la mia provincia, così come la mia regione. Abbiamo capacità e qualità che devono essere valorizzate, abbiamo urgente bisogno di essere rappresentati in Parlamento per vedere riconosciuti i diritti di una terra troppo spesso abbandonata a se stessa. Una provincia, quella di Grosseto, che storicamente è stata il fanalino di coda per la Regione Toscana. Adesso è tempo di cambiare rotta, di dare risposte al nostro settore produttivo, di ridare dignità alla nostra sanità, di tornare a parlare di infrastrutture, di tutela dell’ambiente e molto altro ancora“.

“Proprio per questo continuerò a fare mie le esigenze di questo territorio: già nelle prossime ore ho in programma vari incontri, tra cui una riunione con il presidente della Provincia e sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Perché anche gli enti provinciali devono avere risposte dal Governo italiano: la legge Delrio ha sottratto risorse economiche e competenze, lasciando però materie importanti come l’edilizia scolastica e la manutenzione delle strade. Deleghe cruciali per la vita e la sicurezza dei cittadini, che necessitano di risorse adeguate – termina Elisabetta Ripani -. L’amministrazione provinciale di Grosseto, guidata dal centrodestra, si sta distinguendo per l’efficacia della propria attività, nonostante tutte le difficoltà, e sta portando avanti una battaglia a livello regionale e nazionale proprio per ridare dignità a questa forma di governo del territorio. Battaglia che mi vedrà protagonista“.