“Magliano Comune Aperto”, i cittadini scelgono il simbolo della lista di Cinelli: “Ora subito al lavoro”

Diego Cinelli, candidato a sindaco di Magliano per la lista civica “Magliano Comune Aperto”, ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Con questa lettera esprimo la mia sincera gratitudine a tutti coloro che in questo fine settimana hanno accolto il nostro appello e sono venuti a votare il simbolo della nostra lista civica. Come candidato sindaco alle prossime amministrative di Magliano in Toscana, devo dire che condivido pienamente la decisione dei maglianesi: il nostro sarà davvero un comune aperto e ogni territorio sarà rappresentato. Un Comune aperto a tutti: a chi ci ha dato il voto e a chi, con onestà, farà l’opposizione.

Come già fatto nel mio primo breve mandato, intendo lavorare e impegnarmi per gli interessi di ogni singolo residente nella zona. Intendo ripartire da dove sono stato bloccato con maggiore esperienza e consapevolezza, soprattutto con la certezza che non tutti coloro che dicono di lavorare per il bene comune, all’atto pratico, lo fanno. Rammarica che persone, alle quali avevo dato piena fiducia, hanno dimostrato totale disprezzo per l’istituzione comunale, scegliendo di pugnalarmi alle spalle nel buio di una stanza, anziché affrontare un’aperta discussione nel luogo deputato a questo: il palazzo comunale. In questi giorni, incontrando i miei concittadini ho capito che loro hanno compreso, per questo non intendo ritornare sulla vicenda. Quello che invece intendo fare da subito, grazie alle indicazioni lasciate sabato e domenica dai molti che sono venuti a votare il simbolo, è mettermi al lavoro per trovare soluzioni alle richieste dei maglianesi.

Nei prossimi giorni presenterò la mia squadra e il mio programma di governo, ma già ora mi impegno a rispettare il nome della lista civica ‘Magliano Comune Aperto’, garantendo disponibilità e tempo ai residenti e organizzando degli appuntamenti mensili fissi nelle frazioni affinchè nessun cittadino o territorio si senta escluso“.