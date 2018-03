Demografia d’impresa, nel 2017 meno iscrizioni. Crescono le strutture ricettive

Il Centro Studi e Ricerche della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha pubblicato in questi giorni sul sito camerale un rapporto sulla dinamica del sistema imprenditoriale nel decorso anno; da tale studio si evince in modo particolarmente evidente come il processo d’incremento numerico delle sedi d’impresa presenti in provincia di Grosseto, cominciato col 2015, si è esaurito definitivamente nel corso del 2017. I segnali di un forte rallentamento nella crescita erano stati d’altro canto ben evidenti nel 2016. In tre anni lo stock imprenditoriale locale è comunque cresciuto di circa 250 unità.

Il decorso anno si è caratterizzato per un saldo negativo fra iscrizioni (in diminuzione tendenziale) e cessazioni (in crescita), dopo due anni in cui era stato ampiamente positivo; tale dato, di per sé efficace nel riassumere l’andamento annuale, può essere spiegato, almeno in parte, con un aumento non indifferente delle cancellazioni d’ufficio che, comunque, per la specifica particolarità dell’iter procedurale non sono imputabili ad aspetti di natura congiunturale né tanto meno connesse a fenomeni economici relativi al breve periodo.

Al contempo continua il percorso di progressiva capitalizzazione del sistema imprenditoriale locale: nel 2017 le società di capitale sono l’unica forma giuridica che risulta in crescita, grazie anche allo stimolo fornito dalla ormai consolidata norma che consente di semplificare il procedimento di costituzione delle srl.

In termini di strutture operative la diminuzione delle sedi d’impresa è stata mitigata dalle unità locali, il cui andamento tendenziale evidenzia, per l’ennesimo anno, una buona propensione alla crescita, soprattutto da parte delle localizzazioni con sede fuori provincia; tanto che l’insieme sedi d’impresa più unità locali resta in sostanza invariato rispetto al 2016.

Per riassumere, come già osservato almeno per una parte del 2016, l’andamento del 2017 conferma la tendenza ad un consolidamento dell’esistente patrimonio imprenditoriale, perché la propensione a creare nuove imprese appare ormai se non sopita, almeno ampiamente ridimensionata rispetto al triennio precedente, periodo in cui beneficiava del “rimbalzo tecnico” rispetto agli anni bui della peggiore crisi economica abbattutasi sull’Italia e sul mondo dal secondo dopoguerra ad oggi.

Sedi d’impresa registrate

Le imprese toscane non riescono a tenere il pur contenuto passo di quelle nazionali: le oltre 414 mila sedi censite al 31 dicembre 2017 rappresentano lo 0,1% in meno di quelle che erano dodici mesi prima. Fra le province toscane, solo Pisa e Firenze mostrano un avanzamento tendenziale, entrambe nell’ordine dello 0,3%; tutte le altre risultano in calo numerico, dunque anche quelle di Livorno (-0,4%) e Grosseto (-0,1%), territorio, quest’ultimo, in cui si contavano alla fine dell’anno 29.096 sedi d’impresa.

Dei quattro sistemi economici locali (SEL) che compongono la provincia di Grosseto, solo le Colline metallifere mostrano un andamento in controtendenza rispetto al resto del territorio, crescendo per di più ad un ritmo piuttosto sostenuto (+0,7%). Fra le altre variazioni spiccano, in negativo, quelle relative all’Amiata grossetano (-0,8%) e all’Albegna-Fiora (-0,4%). L’Area grossetana mantiene praticamente invariato il numero delle proprie imprese rispetto all’anno precedente.

Suddividendo le imprese per classe di forma giuridica, emerge un aumento tendenziale piuttosto deciso delle società di capitale (+5,3%), tipologia che rappresenta il 16% del totale, valore che denota ancora un certo ritardo rispetto ai territori di confronto. Per contro si registra una lieve diminuzione tendenziale delle imprese individuali (-0,2%), un più pesante andamento delle società di persone (-3,5%), oltre ad un lieve aumento delle altre forme giuridiche (+0,2%).

Dal punto di vista dei settori economici, sono solo i comparti dei servizi a mostrare incrementi numerici fra le proprie imprese (con la sola esclusione della logistica): su tutti spicca l’ennesimo balzo in avanti delle imprese riconducibili ai servizi di alloggio e ristorazione. Commercio, manifatturiero e costruzioni (con le annesse attività immobiliari) accusano d’altro canto flessioni anche piuttosto marcate. Rimangono sostanzialmente stabili le imprese che operano in agricoltura.

Natimortalità imprenditoriale

Nel corso del 2017 si sono iscritte al registro camerale 1.638 nuove imprese e, al contempo, le posizioni cancellate sono state 1.661; di quest’ultime ben il 20% sono cancellazioni d’ufficio.

Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è dunque negativo per 23 unità e tale risultato rappresenta un cambio di passo rispetto al biennio precedente. Per di più, il numero d’iscrizioni raggiunto nel 2017 rappresenta il livello più basso dall’inizio del decennio.

Le iscrizioni sono diminuite dell’1,2% su base tendenziale, andamento che si riscontra, ancorché in maggiore intensità, sia a livello toscano (-2,4%) sia italiano (-1,8%). Interrompendo una tendenza in atto dal 2013, le cancellazioni sono risultate in aumento, per di più in maniera piuttosto intensa (+15,1%), anche per la notevole crescita delle cancellazioni d’ufficio (+50%). Nei territori di confronto, dove le operazioni di ufficio non hanno sperimentato una tale crescita, le cancellazioni sono risultate solo in lieve aumento in Toscana (+0,4%) o addirittura in diminuzione come in Italia (-2,1%).

Il tasso di natalità è calcolato in 5,63 punti percentuali e che risulta inferiore sia a quello toscano (5,90%) sia a quello nazionale (5,88%). Al netto delle cancellazioni d’ufficio, il tasso di mortalità è pari a 5,75 punti percentuali (Toscana 5,52%, Italia 5,12%).

Unità locali

Al 31 dicembre 2017 le unità locali ammontavano a 7.016 unità, valore che, se sommato alle sedi d’impresa, porta ad oltre 36 mila il numero delle “cellule” produttive presenti sul territorio.

Così come già osservato negli anni precedenti, anche il 2017 si è caratterizzato per una buona crescita tendenziale delle unità locali (0,6%), dovuta solamente all’andamento di quelle aventi sede fuori provincia (+2,1%), visto che le unità locali con sede in provincia sono risultate in diminuzione (-0,3%).

La crescita delle unità locali fa sì che l’intero tessuto imprenditoriale (unità locali più sedi d’impresa registrate) resti praticamente invariato su base tendenziale (+0,1%), rendendo meno rilevante l’arretramento in termini di sedi d’impresa e mettendo a segno un risultato almeno vicino a quello calcolato per Toscana (+0,1%) ma non per l’Italia (+0,6%).

Infine, il livello di “plurilocalizzazione” delle due province (0,24 unità locali per ogni sede) è in lieve aumento rispetto al 2016 e resta più alto sia della media regionale, sia di quella nazionale.

APPENDICE STATISTICA: Demografia d’impresa per comune

Comuni della provincia di Grosseto – Demografia d’impresa 2017 Comune Registrate Var. tend. Iscrizioni Cessazioni Saldo Arcidosso 457 -1,7% 21 29 -8 Campagnatico 490 -0,2% 24 23 1 Capalbio 852 1,4% 48 36 12 Castel del Piano 593 0,9% 44 39 5 Castell’Azzara 117 -5,6% 3 11 -8 Castiglione della Pescaia 1.346 -1,6% 63 83 -20 Cinigiano 485 -1,0% 21 25 -4 Civitella Paganico 471 -1,3% 21 30 -9 Follonica 2.758 1,0% 194 164 30 Gavorrano 876 2,1% 60 43 17 Grosseto 9.550 0,3% 592 570 22 Isola del Giglio 281 4,9% 17 5 12 Magliano in Toscana 748 -1,3% 23 34 -11 Manciano 1.376 -1,1% 43 61 -18 Massa Marittima 891 -0,7% 43 49 -6 Monte Argentario 1.175 -0,2% 76 80 -4 Montieri 138 5,3% 13 7 6 Orbetello 1.855 -0,5% 94 103 -9 Pitigliano 598 -2,3% 32 42 -10 Roccalbegna 208 2,5% 9 3 6 Roccastrada 1.145 -0,4% 71 71 0 Santa Fiora 223 0,0% 16 16 0 Scansano 846 -0,2% 40 40 0 Scarlino 531 -1,5% 32 41 -9 Seggiano 175 -0,6% 8 9 -1 Sorano 592 -0,8% 20 28 -8 Monterotondo Marittimo 118 -0,8% 8 9 -1 Semproniano 201 -3,8% 2 10 -8 Totale Provincia 29.096 -0,1% 1.638 1.661 -23 Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Maremma e Tirreno su dati Infocamere

Il rapporto completo è scaricabile al link:

http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1753_studi-e-ricerche.html