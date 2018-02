Festambiente compie 30 anni: ecco le date della manifestazione 2018, sarà dedicata al cibo italiano

Un’edizione speciale, unica, irripetibile, è Festambiente 2018, il festival nazionale di Legambiente, che quest’anno compie trent’anni e lo farà dal 10 al 19 agosto, a Rispescia, nel Parco regionale della Maremma.

Dieci giorni in cui perdersi tra concerti, cinema, laboratori, spettacoli e percorsi per bambini e ragazzi, dibattiti, mostra mercato, numerosi punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, nonché degustazioni di prodotti tipici provenienti da tutta Italia.

Infatti, il 2018 è l’Anno internazionale del cibo italiano, indetto dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo e Festambiente ha deciso di dedicare la trentesima edizione al cibo italiano, una tematica pienamente in linea con la filosofia del festival, quella del cibo sano, giusto e pulito e con il rapporto che sussiste tra ecologia e agricoltura.

Festambiente, del resto, è sinonimo di alimentazione sana e gustosa e lo ha dimostrato ogni anno con i numerosi spazi dedicati al patrimonio enogastronomico nostrano: dal ristorante vegetariano con le specialità dello chef Giuseppe Capano, a Peccati di Gola, enoteca e tipicheria immersa in un suggestivo uliveto, dallo stand Il Maremmano, con gli hamburger di carne maremmana biologica, alla Stuzzicheria e tutti gli altri bar e iniziative dedicate ai prodotti biologici e italiani di qualità.

A questi si aggiungerà per il 2018 il nuovo Padiglione del cibo italiano e della dieta mediterranea, un nuovo spazio nel panorama del festival, dedicato ai prodotti del Belpaese come patrimonio culturale e di identità nazionale, in cui si uniscono tradizione e innovazione, un’ulteriore occasione per Festambiente per valorizzare le straordinarie eccellenze che abbiamo, attraverso degustazioni, talkshow, show cooking e presentazioni di libri e progetti. Oltre alla tematica della sana alimentazione, troveranno spazio nel festival di Legambiente l’economia civile e circolare, la mobilità sostenibile, con un’esposizione delle ultime novità delle aziende che operano nel campo della mobilità elettrica e delle smart cities, la protezione della natura con le principali aree protette italiane.

Sarà dato ampio spazio anche alla Maremma Toscana come territorio e distretto che sempre più deve divenire un modello per la sostenibilità sia attraverso la tutela delle aree naturali che attraverso agricoltura di qualità e turismo sostenibile: saranno infatti presentate le migliori pratiche presenti nel distretto maremmano.

Numerosi gli eventi in programma con un focus sull’innovazione tecnologica in campo agricolo e alimentare, sulla mobilità elettrica e nel campo scientifico, che saranno valorizzati nell’area espositiva, nei workshop dedicati e all’interno di Scienzambiente, un vero e proprio festival nel festival dedicato ai ragazzi e non solo, incentrato sulla scienza e declinato con laboratori, spettacoli e incontri su agricoltura, archeologia, astronomia, fisica e tante altre tematiche.

“E’ un’immensa soddisfazione essere giunti alla trentesima edizione di Festambiente – afferma Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente -. Approfitteremo dei dieci giorni del festival per festeggiare i traguardi raggiunti e allo stesso tempo porre le tematiche dell’ambiente al centro rendendo i nostri visitatori protagonisti del cambiamento e della sfida che stiamo vivendo per contrastare i cambiamenti climatici”.

Nel corso dell’estate verranno, inoltre, realizzati alcuni appuntamenti incentrati sulle tematiche e sui settori principali del festival, diffusi in alcuni luoghi rappresentativi della costa maremmana, una sorta di “aspettando Festambiente”.