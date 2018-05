Pesca e acquacoltura: in arrivo contributi per oltre 2 milioni. Ecco come partecipare al bando

Ammonta a 2 milioni e 500mila euro la cifra complessiva di contributi che saranno erogati attraverso una serie di bandi di prossima pubblicazione dal Flag Costa degli Etruschi, il gruppo di azione locale per la pesca e l’acquacoltura, che opera nei comuni costieri di Grosseto, Magliano in Toscana e Castiglione della Pescaia, Livorno, Cecina, Rosignano, San Vincenzo e Isola d’Elba.

Intanto è stato pubblicato il primo bando, sulla Misura 1.30, con una dotazione finanziaria complessiva di 150mila euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto, finalizzati ad incentivare la diversificazione del reddito dei pescatori, attraverso lo sviluppo di nuove attività, correlate e complementari rispetto a quella della pesca (ristorazione, turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali legati alla pesca, investimenti a bordo, attività pedagogiche legate alla pesca etc).

Al bando, in scadenza il 18 maggio 2018, possono partecipare i pescatori – persone fisica e giuridiche – che esercitano la pesca professionale. Il contributo massimo erogabile per ogni domanda è pari al 50% dell’investimento totale e non può superare i 75mila euro.

“Si tratta di una interessante opportunità – commenta Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi – per sostenere investimenti anche piccoli, che consentano ai pescatori e alle loro famiglie di avviare attività affini e complementari alla pesca, andando così ad integrare il reddito tradizionale, con nuove forme di reddito, e rendendo sostenibile l’attività di pesca dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Da qui ai prossimi mesi, il Flag Costa degli Etruschi attraverso i vari bandi, prevediamo almeno 10 misure, erogherà contributi pubblici per oltre 2 milioni e mezzo di euro, contribuendo alla vitalità delle zone costiere delle province di Grosseto e Livorno“.

Le domande dovranno essere presentate sul sistema informatico di Artea. Il bando integrale è consultabile al seguente link http://www.farmaremma.it/wp-content/uploads/2018/04/Estratto-PARTE-III-n.-16-del-18.04-1.pdf.

Informazioni al numero 0564.405252 o all’indirizzo e-mail flag@farmaremma.it.

Il Flag Costa degli Etruschi è un gruppo di azione locale che opera nel settore della pesca e acquacoltura, costituito da soggetti pubblici e privati. Ne fanno parte: Gal Far Maremma, Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana e altri 12 soggetti privati del settore pesca, tra cui le associazioni del settore Federpesca e Federcoopesca, i sindacati Uila e Flai Cgil Livorno. Il Flag Costa degli Etruschi opera sui Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, per la provincia di Grosseto, e sui territorio di Livorno, Cecina, Rosignano, San Vincenzo e Isola d’Elba per la provincia di Livorno.

E’ un gruppo di azione locale nato in risposta all’avviso di selezione pubblicato nel 2016 dalla Regione Toscana per la costituzione dei Flag e per il finanziamento delle strategie di sviluppo della costa, attraverso i fondi Feamp sulla programmazione 2014-2020.