Isole ecologiche intelligenti: ecco le vie interessate dalla consegna della 6Card

Giovedì 29 marzo, e venerdì 30 marzo proseguirà la consegna delle 6Card, le tessere che permetteranno di utilizzare le due isole ecologiche con riconoscimento dell’utenza posizionate nei giorni scorsi in via Sauro a Grosseto.

Le 6Card saranno consegnate dal personale di Sei Toscana (riconoscibile da apposito tesserino) e del Comune presso il punto di consegna allestito nel parcheggio della chiesa di San Giuseppe, in via Sauro.

La consegna si svolgerà giovedì 29 marzo, dalle 15 alle 19, e venerdì 30 marzo (sempre nel parcheggio della chiesa di San Giuseppe) dalle 12 alle 15.

Le 6Card potranno essere ritirate esclusivamente dalle utenze interessate dall’attivazione del nuovo servizio sperimentale che nei giorni scorsi hanno trovato specifici avvisi affissi ai portoni delle proprie abitazioni.

Nello specifico, potranno ritirare la 6Card i residenti nelle vie: via Giovanni Verga n. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 22, 26, 28; via Giuseppe Parini n. 5; via Nazario Sauro n. 11, 13, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 72, 76, 78, 82, 85, 90, 92, 94, 100; via Populonia n. 3, 2B; via Vincenzo Monti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20; via Volsinia n. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14; piazza Nazario Sauro n. 2, 7.

Saranno presenti al punto di consegna anche gli ispettori ambientali del Comune di Grosseto, che illustreranno ai cittadini le nuove modalità di conferimento dei rifiuti.

A partire da lunedì 2 aprile gli utenti in possesso della 6Card potranno iniziare ad utilizzare le due isole ecologiche intelligenti, ma rimarrà comunque attivo anche il servizio di raccolta porta a porta attualmente in uso così da non creare disagi ai cittadini. Il servizio porta a porta sarà poi sospeso a partire da lunedì 15 aprile.

Ad ogni nucleo familiare saranno consegnate due 6Card.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800.127484 e sito internet www.seitoscana.it.