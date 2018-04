“Viaggio a Napoli”: ultimo concerto per Aspettando Orbetello Piano Festival

A conclusione della fortunata rassegna “Aspettando Orbetello Piano Festival”, che prelude alla seconda edizione di Orbetello Piano Competition e all’attesissimo appuntamento estivo con Orbetello Piano Festival, sarà il direttore artistico della manifestazione Giuliano Adorno a tornare sul palco, questa volta in compagnia del soprano Antonietta Messore, venerdì 27 aprile, alle 21.15, all’auditorium di Orbetello.

Il concerto si intitola “Viaggio a Napoli”.

I due artisti propongono un suggestivo percorso partenopeo, un viaggio in sei secoli di canzoni e nei cangianti atteggiamenti mentali del popolo, la riscoperta di verità ora semplici ora inquietanti, l’incontro con un ricchissimo ventaglio d’immagini, l’esperienza di linguaggi noti o quasi impenetrabili. Pagine di sorprendente originalità, come quelle dedicate alla criptica “Michelemmà'”, alla passione angosciosa di “Dicitencello vuie”, all’idillio marino di “Marechiaro”, alle vicende d’amore e morte, all’emigrazione, ai “tipi” della strada.

Coerenza di linguaggio, parole e musica che alla fine diventano un’invenzione armonicamente unitaria ed originale. Metafore genuine, similitudini nitide, eufemismo malizioso e ironia tagliente: questa è la canzone napoletana. Occasione per tutti di riascoltare il grande e celebre repertorio, noto in tutto il mondo, con un taglio nuovo, la divisione in “quadri”: Napoli e il suo mare, Napoli e la sua storia, Napoli e la passione.

Antonietta Messore, soprano, si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di musica “S. Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida del maestro Quagliarella, seguendo contemporaneamente i corsi di perfezionamento tenuti dal maestro Elisabeth Smith. Ha iniziato la sua intensa attività concertistica all’interno del Conservatorio, interpretando autori barocchi, classici, romantici e moderni, sia in formazione orchestrale che in duo. Nel 2006 ha vinto il primo premio del quinto festival internazionale della Romanza da Salotto (città di Conegliano Veneto). Ha al suo attivo numerosi concerti per la Croce Rossa Italiana, sezione di Grosseto, e per l’Esercito Italiano, in occasione dell’anniversario della costituzione del Corpo militare veterinario. Membro di giuria in diversi concorsi canori, ha scritto testi di numerose canzoni, poesie e musical. Ha ideato e organizzato il concorso “Artisti in erba” della Regione Campania, giunto alla sua decima edizione, della cui giuria è il presidente. E’ direttore di diversi cori ed ha rappresentato l’Italia in un gemellaggio con la Germania, la Francia e l’Ungheria, esibendosi nella città di Gherolzhofen, ricevendo ampio consenso di pubblico e di critica.

Giuliano Adorno, diplomatosi in pianoforte nel giugno del 1999 sotto la guida del maestro Antonio Di Cristofano, si è perfezionato a Parigi presso l’Ecole Normale “A. Cortot” con Nelson Delle-Vigne e a Madrid sotto la guida del maestro Leonel Morales. Ha preso parte a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, risultando sempre vincitore e premiato: “Accademia delle Muse” di Camaiore; “Città di Pietra Ligure”; “Pinerolo città della cavalleria”; “Fidapa” , Pisa; “Città di Albenga”; “Giulio Rospigliosi”, Lamporecchio, “Terme di Saturnia”, Saturnia; “Uliveto Terme”, Pisa; “Franz Schubert”, Tagliolo Monferrato; “Città di Cesenatico”, “Città di San Giuliano Terme”, Mallorca International Music Competition, Mendelssohn Piano Competition, “Anton Garcia Abril” a Teruel, Spagna.

Ha tenuto concerti per istituzioni italiane e straniere ed ha suonato presso la Salle Munch e la Salle Cortot di Parigi; Concert Noble e Maison du commune de Anderlecht, Bruxelles; Sala de Plenos, auditorium “Manuel de Falla”, Castello dell’ Alhambra, Granada; Asociaciòn Ars et Musica, Valencia; Parador de Xàbia, Alicante; Volkshochschule Reutlingen, Stoccarda.

Ha effettuato recentemente una tournée in Giappone (Tokyo, Nagoya, Chiba) con un programma in occasione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche Italia\Giappone. Il suo repertorio include numerosissimi autori, opere per pianoforte, musica da camera e concerti per piano e orchestra. Ha eseguito la Rapsodia in Blu di Gershwin come solista con la Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi, ed ha eseguito come solista con l’Orchestra Città di Grosseto il concerto op.18 di Rachmaninov e i concerti op. 15 e op. 58 di Beethoven. Dal 2012 è direttore artistico di Orbetello Piano Festival e dal 2017 è fondatore e direttore artistico di Orbetello International Piano Competition.

Biglietti

I biglietti interi per assistere al concerto costano 10 euro, quelli ridotti (per i minori di 18 anni) costano 5 euro. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito www.orbetellopianofestival.it o contattando il numero 389.2428801.