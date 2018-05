Roberto Cacciapaglia in concerto al Teatro delle Rocce: il pianista presenta il suo doppio album

Roberto Cacciapaglia il compositore e pianista, astro della scena musicale internazionale che mixa tradizione classica e sperimentazione elettronica, sarà in tour a Gavorrano sabato 28 luglio, alle 19.30, al Teatro delle Rocce in un evento che si svolgerà al tramonto in una dimensione intima e avvolgente, sulla terrazza del Teatro con vista sulla Maremma. Al concerto seguirà una degustazione di prodotti tipici offerti da Strada del vino e dei sapori del Monteregio di Massa Marittima.

Si svela così un altro concerto del programma previsto a Gavorrano dopo l’annuncio dei Negrita il 21 luglio.

Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale profondo, in questo concerto Roberto Cacciapaglia presenta i brani del doppio cd “Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition” in una versione totalmente inedita, Gianpiero Dionigi al mixer espanderà i suoni del pianoforte nello spazio, rendendo udibili i suoni armonici, che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire, quei suoni armonici che Pitagora definiva essenza dell’Universo. Creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interpreti; Quarto Tempo, l’istante oltre passato, presente e futuro, dove convogliano le esperienze di esplorazione sonora e di presenza nel suono di tutta la lunga carriera del compositore.

Nelle parole del Maestro: “La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare. Questi software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono, ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica…“

Sarà anche l’occasione per ascoltare “Celestia”, brano utilizzato dal rapper statunitense T-Pain in “Second Chance (don’t back down)”, brano in cui Roberto Cacciapaglia è in veste di featuring e compositore con lo stesso T-Pain: una collaborazione che ha portato il pezzo a essere il più ascoltato dell’intero disco “Oblivion”, ultimissimo del rapper, e a essere uno dei più ascoltati al mondo su Spotify.

Durante il concerto sarà possibile ascoltare in prima assoluta due brani inediti del nuovissimo lavoro di Roberto Cacciapaglia, la cui uscita è prevista nella prima metà di aprile 2018.

“Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition”, pubblicata il 24 novembre, è entrato subito al primo posto su iTunes Classic Italia, ottenendo grandi riscontri anche in Olanda, Francia e Usa.

Il doppio cd, oltre ai 12 brani originali registrati a Londra con la Royal Philharmonic Orchestra nel 2007, contiene le interpretazioni inedite per pianoforte solo di tutte le composizioni e una versione inedita di “The Boy who Dreamed Aeroplanes – Il ragazzo che sognava aeroplani”.

Il nuovo album per piano solo vede la partecipazione di eccellenze dell’acustica, del suono e della registrazione: Pianoforte Steinway Grancoda della Collezione Fabbrini preparato e accordato da Sandro Chiara. Piano registrato con un sistema di ripresa composto da 14 microfoni da Michael Seberich. Mixato in modo “naturale”, solo attraverso la ripresa dei microfoni e senza l’ausilio di alcun equalizzatore, da Gianpiero Dionigi, anche co-produttore del cd.

Biglietti (posto unico), al costo di 20 euro. Prevendite sul circuito regionale Box Office e sul sito www.ticketone.it.