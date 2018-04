I Negrita in concerto al Teatro delle Rocce: al via la prevendita dei biglietti

I Negrita annunciano il loro ritorno sui palchi di tutta Italia in estate con il loro “Desert Yacht Club”.

Dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita proseguono il tour e saranno al Teatro delle Rocce di Gavorrano il 21 luglio, alle 21.30. I biglietti sono in prevendita da mercoledì 18 aprile, a partire dalle 10.00, sul sito ticketone.it.

Il sindaco di Gavorrano, Elisabetta Iacomelli, dichiara: “Con i Negrita parte il Festival Teatro delle Rocce 2018. Come tutti gli anni l’amministrazione comunale di Gavorrano, grazie al supporto della Regione Toscana, organizza questa importante manifestazione, che è caratterizzata da eventi musicali ed artistici di eccellenza, nella cornice dello splendido Teatro delle Rocce all’interno del Parco nazionale delle Colline Metallifere facente parte della Rete mondiale dei Geoparchi Unesco“.

Brani nuovi e di repertorio per serate all’insegna del rock. “Desert Yacht Club“, uscito lo scorso 9 marzo, è il decimo album in studio della band e contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci. Il titolo, “Desert Yacht Club”, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. Sole, California, estate e sogni: il connubio migliore per saltare e sudare sotto il palco dei Docs.

“Ebbene sì, ancora una volta, la California. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era iniziato proprio da lì, per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia. Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai“. (Negrita).

I biglietti per il parterre non numerato costano 30 euro, quelli per la gradinata numerata 35 euro (più i diritti di prevendita).

La prevendita è attiva sul circuito Box Office e sul sito www.ticketone.it.