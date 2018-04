Largo ai giovani con il concorso regionale musicale: a Grosseto il concerto premio dei vincitori

Saranno i giovani vincitori musicisti toscani ad animare la serata che sabato 5 maggio, alle 21, si svolgerà all’Hotel Granduca di Grosseto nell’ambito della stagione musicale La voce di ogni strumento, la rassegna diretta da Gloria Mazzi e organizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto, della Proloco di Grosseto, del Savoia Cavalleria, del Centro Militare Veterinario, del 4° Stormo, del Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, del Pasfa, del Soroptimist, di Ascom.

II Distretto 108 LA e il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, con la collaborazione dell’Hotel Granduca, organizzano infatti il concerto finale del 4° concorso regionale musicale riservato ai giovani musicisti toscani dai 15 ai 24 anni, in occasione del quale si esibiranno i cinque vincitori assoluti della competizione musicale. Pianoforte, strumenti ad arco e a fiato, a corda, canto, saranno il terreno su cui si misureranno i giovani artisti residenti sul territorio della Toscana, animati dal desiderio di crescere musicalmente facendo un’esperienza concreta di palcoscenico e mettendosi alla prova con entusiasmo e passione

Il concorso mira infatti a incentivare lo studio della musica da parte dei giovani, valorizzarne le eccellenze e ricordare il maestro Palmiero Giannetti, musicista e didatta e figura di rilievo del mondo lionistico.

L’evento, che giunge a seguito di una selezione effettuata da una commissione di cui fanno parte il violoncellista George Georgescu, già primo violoncello del Maggio Musicale Fiorentino, Sergio De Simone, pianista e docente di pianoforte all’Issm “P. Mascagni” di Livorno, Massimo Nesi, violinista e docente di violino al conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze, Carmelo Giallombardo, violista e docente di viola all’lssm “R. Franci” di Siena, Giovanni Riccucci, clarinettista e docente di clarinetto alla Scuola di musica di Fiesole e Gloria Mazzi, direttore artistico del Lions, pianista, docente di pianoforte al Liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto, sarà una preziosa vetrina per questi giovani musicisti che avranno così l’occasione di confrontarsi con un pubblico reale e di fare un’esperienza di alto valore formativo per le loro future carriere artistiche.

La direzione artistica del concorso è di Gloria Mazzi.

Premio speciale al vincitore assoluto, che terrà un concerto domenica 6 maggio alle 17.30 al Teatro degli Industri di Grosseto nell’ambito del concerto premio del 4° concorso pianistico giovanile “Città di Grosseto”.

L’ingresso è libero.

Per informazioni, contattare il numero 339.7960148 o scrivere un’e-mail all’indirizzo lavocediognistrumento@gmail.com.