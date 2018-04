Il centrodestra grossetano festeggia la vittoria alle Politiche: “Uniti anche per le amministrative”

“Grosseto fa scuola, ancora dopo vent’anni. Dal 1997, quasi un laboratorio politico modello per il centrodestra, ieri la nostra città si è dimostrata ancora il capofila, non solo toscano, di un’alleanza che è stata giusto giusto questa settimana rinnovata in vista delle tornate elettorali amministrative di giugno“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabrizio Rossi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Andrea Ulmi, segretario provinciale della Lega di Grosseto.

“Diversi parlamentari della Lega, il segretario nazionale Manuel Vescovi, il deputato grossetano Mario Lolini, Rosellina Sbrana, e Manfredi Potenti, insieme a quelli di Forza Italia, il coordinatore regionale Stefano Mugnai e i due palmanentari maremmani Elisabetta Ripani e Roberto Berardi, alla presenza anche di numerosi consiglieri regionali e dei dirigenti di Fratelli d’Italia sono stati accolti dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dalla giunta grossetana, ed idealmente abbracciati dalle centinaia di persone presenti, nella splendida cornice di Giuncola e Granaiolo, dove venerdì sì è tenuta una cena proprio per ritrovarsi fianco a fianco – continua la nota -. A fianco per festeggiare, ma anche per ribadire la forza di un progetto che a Grosseto cammina da anni seguendo logiche di comunanza di intenti e contenuti che vanno ben oltre il colore della tessera o la scelta del simbolo“.

“A dimostrazione di questo, presenti con le donne e gli uomini delle forze di maggioranza di Grosseto, anche i civici della lista Vivarelli Colonna, così come quelli di Maremma Migliore – termina il comunicato -. Una serata davvero speciale, è stato il commento degli ospiti e di coloro che da ogni parte della provincia, ma anche da Livorno e Siena, si sono ritrovati a vivere un momento di unità non simbolica, ma reale, un esempio di come raggiungere grandi obiettivi risulti più facile e più di sostanza anche agli occhi dell’elettore, generando prospettive di fiducia per Semproniano, Magliano, Monte Argentario e Gavorrano, dove il centrodestra, unito, cercherà di portare a compimento un altro tratto della strada che condurrà la rinnovata coalizione a strappare a questa sinistra divisa e allo sbando la Toscana nel 2020“.