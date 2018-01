Papini scrive alla Municipale: “Troppe auto in divieto di sosta, a rischio la sicurezza”

Canzio Papini, capogruppo del gruppo di opposizione Il Comune di tutti nel Consiglio comunale di Roccastrada, ha scritto una lettera al Comando della Polizia Municipale del paese maremmano in merito alle numerose multe per divieto di sosta elevate agli automobilisti del territorio.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera:

“Facendo riferimento alla risposta del sindaco del 13/06/2017 alla nostra interrogazione del 18 maggio 2017 relativa al controllo della viabilità del Comune in relazione ai divieti di sosta, nella quale si afferma che tale servizio ‘sarà posto come obiettivo non residuale alla U.O. competente che dovrà progettare e mettere in atto le strategie adeguate ad una maggiore sensibilizzazione e senso di responsabilità dei proprietari dei mezzi anche attraverso più rigide e sistematiche misure sanzionatorie, in particolare laddove fossero verificate situazione di reiterata infrazione’, visto il perdurare nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Roccastrada della sistematica e reiterata violazione del Codice della Strada in merito ai divieti di sosta, situazione verificata direttamente dai componenti di questo gruppo consiliare e documentata da foto inviate da cittadine/i, che genera pericolo alla incolumità di persone e mezzi, per una puntale, completa, responsabile valutazione del problema e delle ulteriori iniziative da mettere in campo da parte di questo gruppo consiliare, chiediamo, nel più breve tempo possibile, una documentazione dalla quale risultino:

1) ordini di servizio del personale impiegato per il controllo della viabilità;

2) orari dei verbali elevati con indicazione degli articoli del Codice della Strada di riferimento, delle vie e/o piazze dove sono stati effettuati e numeri di targa dei veicoli sanzionati dal 31/06/2017 al 31/12/2017 nelle seguenti frazioni: