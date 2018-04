Catenaria della Pilarella: pubblicato il bando per il trasporto degli assegnatari del posto barca

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto degli assegnatari del posto barca sulla catenaria della Pilarella in concessione al Comune di Monte Argentario per il periodo che va dal primo maggio al 30 settembre 2018.

Il bando di gara si svolgerà mediante procedura aperta con modalità telematica, così come la gara che sarà interamente su Start (Sistema telematico acquisti regionale della Toscana). Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito web di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it.

L’operatore economico deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, inviare o chiedere chiarimenti. Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta. Per partecipare alla gara è necessario iscriversi nell’elenco fornitori di Start.

Il bando e l’allegato disciplinare di gara sono pubblicati, oltre che nella piattaforma informatica di Start nella sezione pertinente, all’Albo pretorio online del Comune di Monte Argentario, all’indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1200262 e sul sito web del Comune di Monte Argentario, nella sezione “Bandi e gare”, all’indirizzo: http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/bandi-gare/bandi-e-gare.html.

L’importo a base di gara è pari a 18.00,00 euro oltre Iva ed il termine per la presentazione delle domande e delle offerte scade alle 9.00 del 30 aprile 2018.