Integrazione canoni di locazione: ecco il bando del Comune per l’assegnazione dei contributi

Fino alle 12 del 25 maggio, i residenti nel comune di Massa Marittima che sostengono le spese di locazione per l’abitazione di residenza, potranno presentare domanda per l’assegnazione di un contributo a valere sul fondo nazionale di cui all’art.11 della Legge n.431/1998 relativamente all’anno in corso.

Sono esclusi dal beneficio i locatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed i titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo situati sul territorio italiano o all’estero.

Il contratto di locazione dovrà risultare regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed in regola con il pagamento dell’imposta di registro annuale.

Per i cittadini extracomunitari è necessaria la residenza continuativa in Italia da almeno dieci anni o in Toscana da almeno cinque anni.

Per l’accesso al contributo il reddito del nucleo familiare non dovrà superare:

fascia A: i soggetti che presentino attestazione Isee, riferita al nucleo familiare, con valore Ise uguale o inferiore all’importo di 2 pensioni minime per l’anno 2018 (tabella B allegato 4 Circolare Inps n.186 del 21/12/2017) pari a 13.192,92 euro e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;

fascia : i soggetti che presentino attestazione Isee, riferita al nucleo familiare, con valore Ise compreso fra l’importo di 2 pensioni minime per l’anno 2018 (tabella B allegato 4 Circolare Inps n.186 del 21/12/2017) pari a 13.192,92 euro e l’importo di 28.470,83 euro (valore Ise di cui al punto 3.1 d) allegato A alla delibera Giunta Regionale n.228/2018). Valore Isee non superiore a 16.500,00 euro (Valore Isee limite accesso all’Erp di cui al punto 2 c) allegato A Legge regionale n.96/1996) ed incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24%.

Per informazioni, moduli di domanda e copia integrale del bando, è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria – Settore 1, al primo piano del palazzo comunale (tel. 0566.906246, e-mail: g.segnini@comune.massamarittima.gr.it), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. E’ possibile anche consultare il sito web istituzionale del Comune, al link www.comune.massamarittima.gr.it.