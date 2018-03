Grosseto “Comune ciclabile”: ecco l’attestato e la bandiera della Fiab

Il vicesindaco Luca Agresti accoglie i giornalisti impegnati nel press tour della Maremma che rientra nel Tuscany cycling season.

L’obiettivo è promuovere il Grossetano come destinazione turistica per tutti i gusti e per tutte le stagioni. Tre giorni intensi con base di partenza Grosseto e tappa sulle Colline Metallifere, all’Argentario e nelle Colline nel Tufo. Il tour è stato organizzato da Toscana Promozione Turistica con Ciclica, la collaborazione della consulente Silvia Livoni, il Comune di Grosseto e Fiab Grosseto.

Proprio l’amministrazione comunale, con l’assessore al turismo e vicesindaco Luca Agresti, ha incontrato i giornalisti all’Hotel Bastiani, augurando loro buon viaggio. Un augurio che arriva anche dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La nostra Maremma è la meta ideale per spostarsi in bicicletta, fare sport e vivere la natura a pieno – dichiarano Vivarelli Colonna e Agresti –: su questo stiamo puntando, anche e soprattutto a Grosseto, che ha anche il ruolo di coordinamento delle politiche turistiche a livello provinciale. A questo proposito ci sono delle novità importanti: la nostra amministrazione comunale sarà premiata come ‘Comune Ciclabile’ dalla Fiab nazionale a Bologna, mercoledì 21 marzo nella Cappella Farnese con attestato e bandiera. E’ la prima volta che ciò accade e aspettiamo con orgoglio questo momento“.

“Tanti sono gli investimenti previsti per il futuro con ben 19 chilometri di piste ciclabili nel contesto del Bando delle periferie. L’obiettivo è collegare il Parco archeologico di Roselle con il Parco naturale della Maremma. A questi percorsi si aggiungono quelli che nasceranno in città e quelli già esistenti – continuano Vivarelli Colonna ed Agresti -. La linea è tracciata, come ha dimostrato anche la nostra partecipazione al Treno Verde di Legambiente. Ed è nostra intenzione percorrerla… in bicicletta“.

Nella foto: Agresti con i giornalisti del tour