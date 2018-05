Attestati di qualifica per gli alunni del Polo Bianciardi

Una tappa importante nel percorso di formazione professionale degli studenti. Un documento che specifica le competenze acquisite e non le valutazioni, descrivendo con termini concreti cosa sanno fare effettivamente gli alunni, per questo sempre più apprezzato nel mondo del lavoro in quanto risulta più chiaro ed esauriente per le aziende.

Stiamo parlando dell’attestato di qualifica professionale dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali “Grafico Multimedia” e “Attività di Segreteria e Accoglienza” che rientra nei percorsi di Istruzione e Formazione (IeFP) sostenuti e finanziati dalla Regione Toscana e che corrisponde al 3° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Lunedì 7 maggio nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto hanno ricevuto questo importante attestato 58 studenti ai quali vanno le congratulazioni dei docenti e del Dirigente scolastico Daniela Giovannini.

Il diploma di qualifica professionale è rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sussidiarietà con le Regioni, tramite le Istituzioni scolastiche autonome. Nel diploma si certifica il superamento dell’esame con l’indicazione dello specifico indirizzo seguito, il profilo professionale, la durata del corso e le aree di attività apprese nei tre anni di studio.

Il diploma di qualifica triennale si consegue con il superamento di un esame finale, predisposto e gestito dalla scuola di appartenenza. La votazione è espressa in centesimi, ed è determinata dalla somma di varie componenti: la media dei voti riportati durante i tre anni, tradotta in centesimi, l’esito delle prove strutturate, sostenute dagli allievi alla fine del terzo anno, l’esito delle prove d’esame. L’esame è superato se il candidato consegue il punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Il diploma di qualifica professionale consente la continuazione degli studi nel biennio post-qualifica degli istituti professionali di Stato ai fini del conseguimento del diploma conclusivo degli studi secondari, l’iscrizione negli elenchi dei servizi per l’impiego e la partecipazione ai concorsi pubblici nei quali è richiesto il possesso di questo tipo di diploma.