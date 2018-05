Rifiuti, l’Ato Toscana Sud replica al Movimento 5 Stelle: “Fornita tutta la documentazione richiesta”

“Con riferimento all’intervento a firma di Antonella Pisani e altri consiglieri comunali Movimento 5 Stelle, si precisa che con Pec di venerdì 4 maggio delle ore 10.37, indirizzata a pisaniantonella@pec.it, di cui si conserva ricevuta di regolare consegna, Ato Toscana Sud ha fornito tutta la documentazione richiesta con la sua istanza del 14 aprile 2018, unitamente ad una nota esplicativa che ricostruisce le fonti normative e contrattuali della questione da lei sollevata“.

A dichiararlo è Paolo Diprima, direttore generale dell’Ato rifiuti Toscana Sud.

“Si resta come sempre a disposizione nelle sedi istituzionali per fornire a tutti i rappresentanti dei Comuni partecipanti all’Ato ogni informazione da essi richiesta – aggiunge Diprima –, nello stretto tempo necessario per la nuova direzione generale a ricostruire vicende che risalgono a prima del suo insediamento“.