Allerta meteo: attività di emergenza-urgenza regolari sul territorio grossetano

La notte dell’emergenza maltempo è scorsa senza particolari problemi per quanto di competenza della Asl Toscana sud est. Nell’intera Azienda, il 118 e la Continuità assistenziale (guardia medica) hanno funzionato in modo ottimale grazie ai provvedimenti presi. Interventi sono stati fatti, quindi, ma come in una notte ordinaria e senza problemi per gli spostamenti, così come si è svolta regolarmente l’assistenza domiciliare infermieristica.

In vista del maltempo, infatti, l’Azienda aveva provveduto a prendere accorgimenti sia per gli ospedali sia per il territorio. I medici della Continuità assistenziale hanno avuto auto provviste di catene e di pneumatici invernali. Sono state allertate le associazioni di volontariato perché si rendessero disponibili a intervenire con mezzi idonei per aiutare in caso di necessità i medici della Continuità per visite domiciliari nei luoghi più malagevoli.

Asl e Protezione civile hanno creato una rete di comunicazione e sinergia in stretto contatto con la rete dell’Emergenza-Urgenza. I medici di famiglia e i pediatri sono stati contattati e è stato chiesto loro di dare la massima collaborazione e disponibilità nei confronti degli assistiti che potrebbero trovarsi in situazioni difficili. Per il 118, attrezzato nei minimi dettagli per affrontare eventuali criticità, tutte le postazioni sono rimaste attive ed è stato previsto l’utilizzo di mezzi 4×4 e fuoristrada messi a disposizione da associazioni di volontariato e Croce Rossa.

Ai cinque pronto soccorso del territorio grossetano, nei giorni scorsi si è registrato un lieve aumento degli accessi dovuti prevalentemente a patologie legate alla stagionalità, specialmente per i pazienti fragili come gli anziani, e qualche caso di trauma per caduta a causa di ghiaccio sul manto stradale. Nel quadro generale non si sono presentate particolari criticità e l’attività di emergenza-urgenza si è svolta in modo regolare.